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ВАКС удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Дубоноса

Киев • УНН

 • 9616 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокурора Офиса Генеральной прокуратуры Украины об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения директору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу, которого подозревают в получении взятки от бывшего народного депутата Максима Микитася, передает корреспондент УНН.

ВАКС удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Дубоноса

“Ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины согласовано прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дубоноса... вернуть прокурору, осуществляющему процессуальное руководство...”, — сказала судья.

Добавим, что Офис генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения Дубоносу.

Ранее, ВАКС удовлетворил заявление прокурора Офиса Генеральной прокуратуры Украины об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Так, по делу касательно Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, Апелляционная палата ВАКС назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Дубоносу.

Напомним, ВАКС арестовал Дубоноса с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.

Добавим, что экс-президенту “Укрстроя” Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки Дубоносу, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

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