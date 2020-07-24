ВАКС визнав винним ексслідчого прокуратури Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив покарання до 4 років позбавлення волі колишньому слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області Олександру Павленку, адвоката Олексія Боженка приговорив до 3 років за зловживання впливом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та детективів НАБУ та визнала колишнього слідчого прокуратури та адвоката винними за ч. 2 ст. 369-2 КК України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вироком суду експрацівнику прокуратури Київської області призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 2 роки.
"Адвоката засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 2 роки", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляється, їх обвинувачували в одержанні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним суддю Малиновського суду Одеси та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.