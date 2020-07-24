ВАКС признал виновным экс-следователя прокуратуры Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил наказание до 4 лет лишения свободы бывшему следователю по особо важным делам прокуратуры Киевской области Александру Павленко, адвоката Алексея Боженко приговорил к 3 годам за злоупотребление влиянием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и детективов НАБУ и признала бывшего следователя прокуратуры и адвоката виновными по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что приговором суда экс-сотруднику прокуратуры Киевской области назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 2 года.
"Адвокат приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 2 года", - отмечается в сообщении.
Как сообщается, их обвиняли в получении 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным судью Малиновского суда Одессы и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.