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ВАКС визначив розмір застави підозрюваній у справі "Золотого Мандарину Ойл"

Київ • УНН

 • 10458 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави у 630 тисяч 600 гривень для однієї із підозрюваних у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

ВАКС визначив розмір застави підозрюваній у справі "Золотого Мандарину Ойл"

"Учора, 28 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід підозрюваній у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл" у вигляді застави у сумі 630 600 гривень…" - йдеться в повідомленні.

Як нагадує ВАКС, працівники НАБУ повідомили про підозру шістьом особам у справі "Золотий Мандарин Ойл". За версією правоохоронних органів, діями підозрюваних упродовж 2013–2016 років завдано збитків держбюджету на понад 54 млн грн.

Як повідомлялося, у 2018 році суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ПАТ "Київенерго" щодо відшкодування виплати на адресу держбюджету внаслідок виконання рішення Європейського суду з прав людини "ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" проти України у розмірі понад 54 млн грн.

Українські Національні Новини

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