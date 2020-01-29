ВАКС визначив розмір застави підозрюваній у справі "Золотого Мандарину Ойл"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави у 630 тисяч 600 гривень для однієї із підозрюваних у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Учора, 28 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід підозрюваній у справі компанії "Золотий Мандарин Ойл" у вигляді застави у сумі 630 600 гривень…" - йдеться в повідомленні.
Як нагадує ВАКС, працівники НАБУ повідомили про підозру шістьом особам у справі "Золотий Мандарин Ойл". За версією правоохоронних органів, діями підозрюваних упродовж 2013–2016 років завдано збитків держбюджету на понад 54 млн грн.
Як повідомлялося, у 2018 році суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ПАТ "Київенерго" щодо відшкодування виплати на адресу держбюджету внаслідок виконання рішення Європейського суду з прав людини "ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" проти України у розмірі понад 54 млн грн.