ВАКС определил размер залога подозреваемой по делу "Золотого Мандарина Ойл"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Высший антикоррупционный суд определил размер залога в 630 тысяч 600 гривен для одной из подозреваемых по делу компании "Золотой Мандарин Ойл". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Вчера, 28 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения подозреваемой по делу компании "Золотой Мандарин Ойл" в виде залога в сумме 630 600 гривен..." - говорится в сообщении.
Как напоминает ВАКС, работники НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по делу "Золотого Мандарина Ойл". По версии правоохранительных органов, действиями подозреваемых в течение 2013-2016 годов нанесен ущерб госбюджету на более чем 54 млн грн.
Как сообщалось, в 2018 году суд удовлетворил иск Министерства юстиции к ПАО "Киевэнерго" по возмещению выплаты в адрес госбюджета вследствие выполнения решения Европейского суда по правам человека "ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины в размере более 54 млн грн.