Суд зобов'язав “Київенерго” відшкодувати державі 54 млн грн

“Господарський суд м.Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України до ПАТ “Київенерго” щодо відшкодування виплати на адресу державного бюджету України внаслідок виконання рішення Європейського суду з прав людини “ТОВ „Золотий Мандарин Ойл“ проти України у розмірі понад 54 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідне рішення винесено Господарським судом Києва вчора.

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“Мін’юст відстоює інтереси України як у міжнародних, так і в національних судах. Завдяки зусиллям і скоординованим діям команди Міністерства юстиції нам вдалося отримати позитивне рішення суду. Хочу підкреслити, що за 3 місяці, впродовж яких тривало підготовче провадження, Міністерством юстиції надано усі докази, у тому числі оригінали платіжних доручень, які свідчать про законність виплати компанії „Золотий мандарин ойл“ 54 млн грн. Крім того, Мін’юстом використано процесуальні інструменти, передбачені новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, зокрема, залучено експертів у галузі права та використано їхні висновки з правових питань. В результаті суд підтримав нашу позицію”, — сказала заступник міністра Світлана Глущенко.

Нагадаємо, що компанії “Золотий мандарин Ойл” виплачено понад 54 млн грн з державного бюджету України відповідно до рішення Європейського суду з прав людини. Після того, як у 2017 році 100% акцій “Київенерго” перейшло у власність компанії “ДТЕК”, Міністерство юстиції направило регресний позов проти “Київенерго” з вимогою відшкодувати сплачені за вимогою ЄСПЛ кошти до державного бюджету України.