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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58550 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 128342 просмотра

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8 марта, 10:25 • 135600 просмотра

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Суд обязал "Киевэнерго" возместить государству 54 млн грн

Суд обязал "Киевэнерго" возместить государству 54 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16653 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Хозяйственный суд Киева обязал "Киевэнерго" возместить 54 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ПАО "Киевэнерго" по возмещению выплаты в адрес государственного бюджета Украины вследствие выполнения решения Европейского суда по правам человека "ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины в размере более 54 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее решение принято Хозяйственным судом Киева вчера.

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"Минюст отстаивает интересы Украины как в международных, так и в национальных судах. Благодаря усилиям и скоординированным действиям команды Министерства юстиции нам удалось получить положительное решение суда. Хочу подчеркнуть, что за 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, Министерством юстиции предоставлено все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании "Золотой мандарин ойл" 54 млн грн. Кроме того, Минюстом использовано процессуальные инструменты, предусмотренные новой редакцией Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в частности, привлечены эксперты в области права и использовано выводы по правовым вопросам. В итоге суд поддержал нашу позицию", - сказала заместитель министра Светлана Глущенко.

Напомним, что компании "Золотой мандарин Ойл" выплачено более 54 млн грн из государственного бюджета Украины в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. После того, как в 2017 году 100% акций "Киевэнерго" перешло в собственность компании "ДТЭК", Министерство юстиции направило регрессный иск против "Киевэнерго" с требованием возместить уплаченные по требованию ЕСПЧ средства в государственный бюджет Украины.

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