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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
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ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка

Київ • УНН

 • 1868 перегляди

Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа Вадима Нестеренка, якого підозрюють у зловживанні владою. Він перебуває в розшуку з жовтня 2024 року.

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка

Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата. Хоча його ім’я не називається, судячи з фабули справи, йдеться про Вадима Нестеренка. Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає УНН.

Деталі

За даними суду, депутат перебуває в розшуку із жовтня 2024 року. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Як зазначили у ВАКС, ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Доповнення

Вадим Нестеренко був народний депутатом України 8-го скликання. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Як повідомляє рух "Чесно", у 2013-2014 роках Нестеренко обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. До того він був головою Новомосковської міської організації "Партії регіонів".

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Нестеренку. Його підозрюють незаконному отриманні понад 700 000 гривень компенсації за винайм житла у Києві.

Євген Устименко

Євген Устименко

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