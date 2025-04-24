ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка

Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата. Хоча його ім’я не називається, судячи з фабули справи, йдеться про Вадима Нестеренка. Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає УНН.

Деталі

За даними суду, депутат перебуває в розшуку із жовтня 2024 року. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Як зазначили у ВАКС, ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Доповнення

Вадим Нестеренко був народний депутатом України 8-го скликання. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Як повідомляє рух "Чесно", у 2013-2014 роках Нестеренко обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. До того він був головою Новомосковської міської організації "Партії регіонів".

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Нестеренку. Його підозрюють незаконному отриманні понад 700 000 гривень компенсації за винайм житла у Києві.