ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа Вадима Нестеренка, якого підозрюють у зловживанні владою. Він перебуває в розшуку з жовтня 2024 року.
Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата. Хоча його ім’я не називається, судячи з фабули справи, йдеться про Вадима Нестеренка. Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає УНН.
Деталі
За даними суду, депутат перебуває в розшуку із жовтня 2024 року. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).
Як зазначили у ВАКС, ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Доповнення
Вадим Нестеренко був народний депутатом України 8-го скликання. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".
Як повідомляє рух "Чесно", у 2013-2014 роках Нестеренко обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. До того він був головою Новомосковської міської організації "Партії регіонів".
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Нестеренку. Його підозрюють незаконному отриманні понад 700 000 гривень компенсації за винайм житла у Києві.