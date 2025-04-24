ВАКС разрешил спецрасследование в отношении экс-нардепа Нестеренко

Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата. Хотя его имя не называется, судя по фабуле дела, речь идет о Вадиме Нестеренко. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает УНН.

Детали

По данным суда, депутат находится в розыске с октября 2024 года. Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Как отметили в ВАКС, определение обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента его оглашения.

Дополнение

Вадим Нестеренко был народным депутатом Украины 8-го созыва. Он прошел в Верховную Раду от партии "Блок Петра Порошенко".

Как сообщает движение "Честно", в 2013-2014 годах Нестеренко занимал должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации. До этого он был председателем Новомосковской городской организации "Партии регионов".

Напомним

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Вадиму Нестеренко. Его подозревают в незаконном получении более 700 000 гривен компенсации за съем жилья в Киеве.