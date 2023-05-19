"вагнер" намагається використати треті країни для приховування постачання зброї - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. пвк "вагнера" працювала над тим, щоб приховати свої спроби придбати військову техніку для використання в Україні, зокрема намагаючись отримати матеріали з Малі, де група має міцні позиції, повідомив CNN офіційний представник США, пише УНН.
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Чиновник, посилаючись на розсекречені минулого тижня розвідувальні дані США, заявив, що адміністрація Байдена була проінформована про те, що вагнер намагався відправити обладнання в Україну через Малі та фальсифікував документи для транзакцій.
Поки немає жодних ознак того, що вагнер успішно закупив обладнання, але група продовжує роботу із закупівлі мін, безпілотників, радарів та контрбатарейних систем у контактів із Малі для використання в Україні, сказав чиновник. "Ми уважно стежимо за цим", - додав він.
На думку офіційних осіб, Малі — не єдина країна, до якої вагнер звернувся за допомогою.
У документі розвідки США, що міститься в масиві секретної інформації, що просочилася в мережу в останні місяці та отримана CNN, йдеться, що персонал групи вагнера зустрічався з "турецькими контактами" на початку лютого з наміром "придбати зброю та обладнання в Туреччині", які потім можуть використовуватись в Україні. У цьому документі також говорилося, що вагнер, ймовірно, намагався використати зброю, закуплену в Туреччині, для використання у своїх операціях у Малі.
"вагнер безпосередньо підтримує війну росії проти України, і ми виступаємо проти спроб будь-якої іншої країни допомогти росії через вагнера", - заявив представник США. "Сполучені Штати ввели санкції проти численних юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують військові операції вагнера. Ми продовжимо виявляти, викривати та протидіяти цим спробам вагнера закупити військову техніку для використання в Україні".
Доповнення
В останні роки вагнер прагнув розширити свої позиції в Африці і вже більше року діє разом із збройними силами Малі, борючись проти джихадистського повстанського руху. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив у вересні 2021 року, що уряд Малі найматиме приватних російських найманців для допомоги у забезпеченні безпеки.
Білий дім також раніше звинувачував Північну Корею у постачанні вагнеру ракет для використання в Україні.