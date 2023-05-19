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"вагнер" пытается использовать третьи страны для сокрытия поставок оружия - CNN

"вагнер" пытается использовать третьи страны для сокрытия поставок оружия - CNN

Киев • УНН

 • 630848 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. чвк "вагнера" работала над тем, чтобы скрыть свои попытки приобрести военную технику для использования в Украине, в частности пытаясь получить материалы из Мали, где группа имеет прочные позиции, сообщил CNN официальный представитель США, пишет УНН.

Детали

Чиновник, ссылаясь на рассекреченные на прошлой неделе разведывательные данные США, заявил, что администрация Байдена была проинформирована о том, что вагнер пытался отправить оборудование в Украину через Мали и фальсифицировал документы для транзакций.

Пока нет никаких признаков того, что вагнер успешно закупил оборудование, но группа продолжает работу по закупке мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем у контактов из Мали для использования в Украине, сказал чиновник. "Мы внимательно следим за этим", - добавил он.

По мнению официальных лиц, Мали — не единственная страна, к которой вагнер обратился за помощью.

В документе разведки США, содержащемся в массиве секретной информации, просочившейся в сеть в последние месяцы и полученной CNN, говорится, что персонал группы вагнера встречался с "турецкими контактами" в начале февраля с намерением "приобрести оружие и оборудование в Турции", которые затем могут использоваться в Украине. В этом документе также говорилось, что вагнер, вероятно, пытался использовать оружие, закупленное в Турции, для использования в своих операциях в Мали.

"вагнер непосредственно поддерживает войну россии против Украины, и мы выступаем против попыток любой другой страны помочь россии через вагнера", — заявил представитель США. "Соединенные Штаты ввели санкции против многочисленных юридических и физических лиц на разных континентах, которые поддерживают военные операции вагнера. Мы продолжим выявлять, разоблачать и противодействовать этим попыткам вагнера закупить военную технику для использования в Украине".

Дополнение

В последние годы вагнер стремился расширить свои позиции в Африке и уже более года действует вместе с вооруженными силами Мали, борясь против джихадистского повстанческого движения. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил в сентябре 2021 года, что правительство Мали будет нанимать частных российских наемников для помощи в обеспечении безопасности.

Белый дом также ранее обвинял Северную Корею в поставках вагнеровских ракет для использования в Украине.

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