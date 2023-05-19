"вагнер" пытается использовать третьи страны для сокрытия поставок оружия - CNN

Детали

Чиновник, ссылаясь на рассекреченные на прошлой неделе разведывательные данные США, заявил, что администрация Байдена была проинформирована о том, что вагнер пытался отправить оборудование в Украину через Мали и фальсифицировал документы для транзакций.

Пока нет никаких признаков того, что вагнер успешно закупил оборудование, но группа продолжает работу по закупке мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем у контактов из Мали для использования в Украине, сказал чиновник. "Мы внимательно следим за этим", - добавил он.

По мнению официальных лиц, Мали — не единственная страна, к которой вагнер обратился за помощью.

В документе разведки США, содержащемся в массиве секретной информации, просочившейся в сеть в последние месяцы и полученной CNN, говорится, что персонал группы вагнера встречался с "турецкими контактами" в начале февраля с намерением "приобрести оружие и оборудование в Турции", которые затем могут использоваться в Украине. В этом документе также говорилось, что вагнер, вероятно, пытался использовать оружие, закупленное в Турции, для использования в своих операциях в Мали.

"вагнер непосредственно поддерживает войну россии против Украины, и мы выступаем против попыток любой другой страны помочь россии через вагнера", — заявил представитель США. "Соединенные Штаты ввели санкции против многочисленных юридических и физических лиц на разных континентах, которые поддерживают военные операции вагнера. Мы продолжим выявлять, разоблачать и противодействовать этим попыткам вагнера закупить военную технику для использования в Украине".

Дополнение

В последние годы вагнер стремился расширить свои позиции в Африке и уже более года действует вместе с вооруженными силами Мали, борясь против джихадистского повстанческого движения. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил в сентябре 2021 года, что правительство Мали будет нанимать частных российских наемников для помощи в обеспечении безопасности.

Белый дом также ранее обвинял Северную Корею в поставках вагнеровских ракет для использования в Украине.