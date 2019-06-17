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В Японії затримали підозрюваного в жорстокому нападі на поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліція Японії затримала підозрюваного в нападі на поліцейського в місті суньте (префектура Осака на південному заході головного острова країни Хонсю), повідомило в понеділок агентство Kyodo, передає УНН.

В Японії затримали підозрюваного в жорстокому нападі на поліцейського

Ім’я затриманого — Юдзіро Ііморі, йому 33 роки. У момент затримання при собі у нього був вкрадений у поліцейського табельний пістолет.

Нагадаємо, у неділю вранці 26-річний поліцейський був знайдений з ножем у грудях в невеликому опорному пункті, де цілодобово чергують правоохоронці. Йому було нанесено декілька глибоких ножових ран, його стан оцінюється як важкий.

В Японії, яка відрізняється відносно низьким рівнем злочинності, такі інциденти відбуваються вкрай рідко. Однак в червні 2018 року схожий випадок стався в місті Тояма на північному заході острова Хонсю. Там був також убитий поліцейський, у якого забрали табельну зброю. Злочинець був пізніше убитий при затриманні.

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