В.Янукович відпрацьовує своє ПМЖ в Росії – експерт

"Янукович – не та особа, яка самовільно приймає рішення. Все ж таки рішення приймають в Кремлі. Він відпрацьовує сьогодні своє ПМЖ. Він туди втік з мільярдами, гроші вже давно забрали, їх відправили на війну в Донбас і Крим, а він там просто змушений робити все, що скажуть. І Азаров (екс-прем'єр Микола Азаров - ред.) так само", - сказав експерт.

Раніше екс-президент України Віктор Янукович повідомив, що після того, як покинув Україну, з Росії нікуди не виїжджав.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.

Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього екс-командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.