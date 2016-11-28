В.Янукович відпрацьовує своє ПМЖ в Росії – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мільярди, з якими екс-президент України Віктор Янукович втік до Росії, вже давно відправили на війну в Донбас і Крим, а він в РФ просто змушений робити все, що скажуть. Про це в ефірі "5 каналу" сказав політичний експерт Микола Давидюк, передає УНН.
"Янукович – не та особа, яка самовільно приймає рішення. Все ж таки рішення приймають в Кремлі. Він відпрацьовує сьогодні своє ПМЖ. Він туди втік з мільярдами, гроші вже давно забрали, їх відправили на війну в Донбас і Крим, а він там просто змушений робити все, що скажуть. І Азаров (екс-прем'єр Микола Азаров - ред.) так само", - сказав експерт.
Раніше екс-президент України Віктор Янукович повідомив, що після того, як покинув Україну, з Росії нікуди не виїжджав.
Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.
Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього екс-командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.