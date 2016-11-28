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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович отрабатывает свое ПМЖ в России - эксперт

Киев • УНН

 • 6435 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Миллиарды, с которыми экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию, уже давно отправили на войну в Донбасс и Крым, а он в РФ просто вынужден делать все, что скажут. Об этом в эфире "5 канала" сказал политический эксперт Николай Давидюк, передает УНН.

В.Янукович отрабатывает свое ПМЖ в России - эксперт

"Янукович – не та личность, которая самовольно принимает решения. Все же решения принимают в Кремле. Он отрабатывает сегодня свое ПМЖ. Он туда сбежал с миллиардами, деньги уже давно забрали, их отправили на войну в Донбасс и Крым, а он там просто вынужден делать все, что скажут. И Азаров (экс-премьер Николай Азаров - ред.) так же", - сказал эксперт.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил, что после того, как покинул Украину, из России никуда не выезжал.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев бывшего экс-командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка на 2 декабря.

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