В.Янукович сказав, що всі справи проти нього припиненні або призупиненні

"Статус у мене не змінився. По всіх кримінальних справах, по яких були намагання мене притягнути до відповідальності, де пред’являли підозри, ці справи або припинені, або призупинені по низці причин. Але вони в усякому випадку не розслідуються. Всі звинувачення, які були стосовно моїх якихось корупційних дій, якісь міфічні суми називали. Я звичайно хотів бути таким багатим, але можна тільки помріяти", - сказав він.

Крім того, зазначив В.Янукович, його адвокати за кордоном отримали вичерпні відповіді практично з усіх країн, які намагалися брати участь розслідуваннях стосовно нього.

"Але ці розслідування всі припиненні і відповіді отримані. Рішенням суду ці всі країни зобов’язали дати відповіді. І вони дали відповіді, що ніяких рахунків не знайдено, ніяких грошей у мене за кордоном, ніяких офшорів, я нічого не зберігав. І мої адвокати розслідували ситуацію в Україні, отримали вичерпні відповіді по всіх напрямках, які їх цікавили. І встановили, що в Україні ніяких підпільних рахунків не було і не могло бути", - повідомив він.

В.Янукович вкотре наголосив, що всі його гроші накопичувалися на рахунку в Ощадбанку в різні часи життя, які були арештовані і заморожені.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.

Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.