В.Янукович сказал, что все дела против него прекращены или приостановлены

"Статус у меня не изменился. По всем уголовным делам, по которым были попытки меня привлечь к ответственности, где предъявляли подозрения, эти дела или прекращены, или приостановлены по ряду причин. Но они в любом случае не расследуются. Все обвинения, которые были относительно моих каких-то коррупционных действий, какие-то мифические суммы называли. Я конечно хотел быть таким богатым, но можно только помечтать", - сказал он.

Кроме того, отметил В.Янукович, его адвокаты за рубежом получили исчерпывающие ответы практически из всех стран, которые пытались участвовать в расследованиях в отношении него.

"Но эти расследования все прекращены и ответы получены. Решением суда все эти страны обязали дать ответ. И они дали ответы, что никаких счетов не найдено, никаких денег у меня за границей, никаких оффшоров, я ничего не хранил. И мои адвокаты расследовали ситуацию в Украине, получили исчерпывающие ответы по всем направлениям, которые их интересовали. И установили, что в Украине никаких подпольных счетов не было и не могло быть", - сообщил он.

В.Янукович в очередной раз подчеркнул, что все его деньги, которые накапливались на счету в Ощадбанке в разное время жизни, были арестованы и заморожены.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев Станислава Шуляка на 2 декабря.