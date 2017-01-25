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В.В’ятрович про плюндрування пам'ятників у Биківні: виконавцем є третя сторона

В.В’ятрович про плюндрування пам'ятників у Биківні: виконавцем є третя сторона

Київ • УНН

 • 7797 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Плюндрування пам'ятників у Биківні не має посіяти незгоду між поляками і українцями. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович, передає УНН.

“Плюндрування пам’ятників у Биківні — провокація, яку намагалися представити як польську відповідь за Гуту Пеняцьку. Але вандалізм вчинений над польською частиною меморіалу виявив, що справжнім його виконавцем є третя сторона, зацікавлена в загостренні стосунків між українцями і поляками. Цей випадок має спонукати українців та поляків об’єднати зусилля не лише для захисту своїх пам’яток, але й щоб не допустити сіяння незгоди між нашими народами”, — зазначив В.В’ятрович.

Як повідомляв УНН, невідомі обписали червоною фарбою монумент і стіни на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму на території заповідника “Биківнянські могили”.

Українські Національні Новини

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