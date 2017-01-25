В.Вятрович об осквернении памятников в Быковне: исполнителем является третья сторона

"Осквернение памятников в Быковне - провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцкую. Но вандализм совершенный над польской частью мемориала обнаружил, что настоящим его исполнителем является третья сторона, заинтересованная в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побуждать украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих памятников, но и чтобы не допустить сеяние разногласий между нашими народами ", - отметил В.Вятрович.

Как сообщал УНН, неизвестные исписали красной краской монумент и стены на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма на территории заповедника "Быковнянские могилы".