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В.Вятрович об осквернении памятников в Быковне: исполнителем является третья сторона

В.Вятрович об осквернении памятников в Быковне: исполнителем является третья сторона

Киев • УНН

 • 7797 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Осквернение памятников в Быковне не должно посеять несогласие между поляками и украинцами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает УНН.

"Осквернение памятников в Быковне - провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцкую. Но вандализм совершенный над польской частью мемориала обнаружил, что настоящим его исполнителем является третья сторона, заинтересованная в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побуждать украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих памятников, но и чтобы не допустить сеяние разногласий между нашими народами ", - отметил В.Вятрович.

Как сообщал УНН, неизвестные исписали красной краской монумент и стены на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма на территории заповедника "Быковнянские могилы".

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