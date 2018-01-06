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В Ужгороді один безхатченко убив іншого за місце для ночівлі

Київ • УНН

 • 11572 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 6 січня. УНН. В Ужгороді на одному з ринків безпритульний зарізав іншого через місце для ночівлі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

В Ужгороді один безхатченко убив іншого за місце для ночівлі

"Учора ввечері, 5 січня, на одному з ринків Ужгорода сталося навмисне вбивство. Між двома місцевими безпритульними, які жили на базарі, виник конфлікт щодо місця для ночівлі. Під час сварки молодший, 32-річний, схопив ніж і завдав ним два удари в шию своєму 72-річному опоненту. Потерпілий загинув, а вбивця сам повідомив про те, що сталося, у поліцію", - розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

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Як з’ясували правоохоронці, убивця у 2010 році вже скоював аналогічний злочин – зарізав свою співмешканку, відсидів у тюрмі, а в 2016-му вийшов на волю. Постійного місця проживання не мав, але переважно перебував на місцевому ринку.

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Потерпілий - 72-річний житель Ужгородського району, теж проживав на даному ринку.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вбивці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення. Наразі ж його затримано в порядку ст.208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання обласної поліції. Триває досудове розслідування.

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