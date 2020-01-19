В Узбекистані після виборів залишать чинного прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На засіданні політичної ради Ліберально-демократичної партії Узбекистану обговорили питання про висунення кандидатури на пост прем'єр-міністра Абдулли Аріпова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За підсумками парламентських виборів ця партія отримала 53 місця (35%) в Законодавчої палаті Олій Мажліса, і, відповідно, право висувати кандидата на пост прем'єр-міністра.
Арипов займає посади прем'єр-міністра Узбекистану з 14 грудня 2016 року.
Нагадаємо, в Узбекистані 22 грудня пройшли вибори в законодавчу палату Олій Мажліса (парламенту) і місцевих рад.