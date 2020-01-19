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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2230 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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В Узбекистані після виборів залишать чинного прем'єр-міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На засіданні політичної ради Ліберально-демократичної партії Узбекистану обговорили питання про висунення кандидатури на пост прем'єр-міністра Абдулли Аріпова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

В Узбекистані після виборів залишать чинного прем'єр-міністра

За підсумками парламентських виборів ця партія отримала 53 місця (35%) в Законодавчої палаті Олій Мажліса, і, відповідно, право висувати кандидата на пост прем'єр-міністра.

Арипов займає посади прем'єр-міністра Узбекистану з 14 грудня 2016 року.

Нагадаємо, в Узбекистані 22 грудня пройшли вибори в законодавчу палату Олій Мажліса (парламенту) і місцевих рад.

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