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В Узбекистане после выборов оставят действующего премьер-министра

Киев • УНН

 • 10861 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. На заседании политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана сегодня обсужден вопрос о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра Абдуллы Арипова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Узбекистане после выборов оставят действующего премьер-министра

По итогам парламентских выборов эта партия получила 53 места (35%) в Законодательной палате Олий Мажлиса, и, соответственно, право выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

Арипов занимает должности премьер-министра Узбекистана с 14 декабря 2016 года.

Напомним, в Узбекистане 22 декабря прошли выборы в законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) и местных советов.

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