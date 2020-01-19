В Узбекистане после выборов оставят действующего премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На заседании политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана сегодня обсужден вопрос о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра Абдуллы Арипова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По итогам парламентских выборов эта партия получила 53 места (35%) в Законодательной палате Олий Мажлиса, и, соответственно, право выдвигать кандидата на пост премьер-министра.
Арипов занимает должности премьер-министра Узбекистана с 14 декабря 2016 года.
Напомним, в Узбекистане 22 декабря прошли выборы в законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) и местных советов.