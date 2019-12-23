В Узбекистані відбулися парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Узбекистані 22 грудня пройшли вибори в законодавчу палату Олій Мажліса (парламенту) і місцевих рад. Центрвиборчком Узбекистану оголосить попередні результати після опівдня 23 грудня, але вибори вже визнані такими, що відбулися. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Радио Озодлик".
Спостерігачі від Шанхайської організації співпраці (ШОС) заявили, що “не зафіксували” на них серйозних порушень.
Виборчі дільниці для голосування закрилися о 20:00 за Ташкентом. За даними ЦВК країни, явка сягнула 70% — 18 797 810 осіб. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо явка становить не менше 33%.
У виборах взяли участь п’ять партій: “Рух підприємців і ділових людей — Ліберально-демократична партія Узбекистану” (УзЛіДеП), Демократична партія “Міллі тікланіш” ( “Національне відродження”), Соціал-демократична партія “Адолат” (“Справедливість”), Народно-демократична партія (НДПУ), “Екологічний рух Узбекистану”.
Водночас незалежні експерти по центральноазіатському регіону відзначають, що вибір у жителів був невеликий — п’ять партій представлені в парламенті і дотримуються єдиної політики з ключових питань і рішень президента Мерзіяєва.
Це перші вибори в парламент з моменту вступу на посаду нинішнього президента Шавкат Мерзіяєва. Він прийшов до влади у 2016 році після смерті першого президента Іслама Карімова.