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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 10550 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 65688 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133209 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 130718 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 157686 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Узбекистане состоялись парламентские выборы

В Узбекистане состоялись парламентские выборы

Киев  •  УНН

 • 11603 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Узбекистане 22 декабря прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) и местные советы. Центризбирком Узбекистана объявит предварительные результаты после полудня 23 декабря, но выборы уже признаны состоявшимися. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Озодлик".

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что “не зафиксировали” на них серьезных нарушений.

Избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 по Ташкенту. По данным ЦИК страны, явка составила 70% — 18 797 810 человек. Выборы считаются состоявшимися, если явка составила не менее 33%.

В выборах приняли участие пять партий: “Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана” (УзЛиДеП), Демократическая партия “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”), Социал-демократическая партия “Адолат” (“Справедливость”), Народно-демократическая партия (НДПУ), “Экологическое движение Узбекистана”.

В то же время независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что выбор у жителей был небольшой — пять партий представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мерзияева.

Это первые выборы в парламент момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мерзияева. Он пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.

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