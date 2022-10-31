В усій Україні оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними представників ОВА, у всіх областях України оголошено повітряну тривогу, передає УНН.
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Повітряну тривогу оголошено в усіх 24 областях України та адміністративних центрах. Виключення — окупований Крим.
Як зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, існує небезпека ракетних ударів.
Нагадаємо
Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська армія тримає в Чорному морі 16 ракет типу “Калібр”, які готові атакувати Україну.