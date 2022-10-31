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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25061 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 47311 перегляди

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09:22 • 50655 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 55907 перегляди

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В усій Україні оголошено повітряну тривогу

В усій Україні оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 464484 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними представників ОВА, у всіх областях України оголошено повітряну тривогу, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу оголошено в усіх 24 областях України та адміністративних центрах. Виключення — окупований Крим.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, існує небезпека ракетних ударів.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська армія тримає в Чорному морі 16 ракет типу “Калібр”, які готові атакувати Україну.

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