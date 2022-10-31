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«Калібр» (сімейство ракет)

російська армія тримає напоготові у Чорному морі 16 “Калібрів”

російська армія тримає напоготові у Чорному морі 16 “Калібрів”

Київ • УНН

 • 173199 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська армія тримає в Чорному морі 16 ракет типу “Калібр”, які готові атакувати Україну, передає УНН.

Цитата

“Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма “Калібрами”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку ЗСУ, агітує за термінову евакуацію.

Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки.

Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.

Нагадаємо

Російська армія обстріляла Куцурубську громаду на Миколаївщині.

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