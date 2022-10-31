російська армія тримає напоготові у Чорному морі 16 “Калібрів”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська армія тримає в Чорному морі 16 ракет типу “Калібр”, які готові атакувати Україну, передає УНН.
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“Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма “Калібрами”, — йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку ЗСУ, агітує за термінову евакуацію.
Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки.
Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.
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