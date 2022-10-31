Російська армія обстріляла Куцурубську громаду на Миколаївщині

Деталі

“Серед дня ворог обстрілював Куцурубську громаду на Миколаївщині з РСЗВ та важкої артилерії. Без людських втрат та руйнувань”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що штурмовою авіацією і ударними гелікоптерами ворог тричі атакував наші позиції та звільнені населені пункти Бериславського району. У відповідь наші авіатори також тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.

Додамо

Керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що російські окупанти готуються до оборони та завозять мобілізованих.