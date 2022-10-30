Сєвєродонецьк: у місті значно зросла кількість російських військових, готуються до оборони

Деталі

Стрюк розповів, що у місті збільшилася кількість окупантів, які готуються до оборони.

“Наскільки надходить інформація кількість військових, саме мобілізованих, а також інших частин дійсно збільшилась у місті. Навіть там було організовано щось на кшталт табору для їх підготовки. Або полігон. Про кількість сказати не можу, оскільки не має можливості більш детально надати такі інформацію. Разом з тим відчувається збільшення контингенту”, — сказав голова міської ВА.

Стрюк додав, що залишилося близько 10-ти тисяч людей, якщо це казати про Сєверодонецьку громаду. Безпосередньо в місті за підрахунками є близько 7-8 тисяч.

Нагадаємо

На території білорусі перебуває близько 4300 російських військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал.