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Сєвєродонецьк: у місті значно зросла кількість російських військових, готуються до оборони

Сєвєродонецьк: у місті значно зросла кількість російських військових, готуються до оборони

Київ • УНН

 • 213911 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного марафону “Єдині новини” повідомив, що російські окупанти готуються до оборони та завозять мобілізованих, пише УНН.

Деталі

Стрюк розповів, що у місті збільшилася кількість окупантів, які готуються до оборони.

“Наскільки надходить інформація кількість військових, саме мобілізованих, а також інших частин дійсно збільшилась у місті. Навіть там було організовано щось на кшталт табору для їх підготовки. Або полігон. Про кількість сказати не можу, оскільки не має можливості більш детально надати такі інформацію. Разом з тим відчувається збільшення контингенту”, — сказав голова міської ВА.

Стрюк додав, що залишилося близько 10-ти тисяч людей, якщо це казати про Сєверодонецьку громаду. Безпосередньо в місті за підрахунками є близько 7-8 тисяч.

Нагадаємо

На території білорусі перебуває близько 4300 російських військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал.

Українські Національні Новини

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