ЗСУ знищили ше одну російську “пташку” в небі України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Повітряні Сили ЗС України повідомили, що військовослужбовці знищили на півдні російський Су-25, передає УНН.
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“30 жовтня близько 8:00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Генштаб повідомив, що протягом доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по позиціях російських окупантів, з них 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони.