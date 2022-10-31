ЗСУ знищили ше одну російську “пташку” в небі України

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“30 жовтня близько 8:00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Генштаб повідомив, що протягом доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по позиціях російських окупантів, з них 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони.