Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по позиціях окупантів, з них 2 – по позиціях комплексів ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по позиціях російських окупантів, з них 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 - по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 2 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.
Доповнення
Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала 32 удари по позиціях російських окупантів, з них шість – по протиповітряній обороні.