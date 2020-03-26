В уряді запланували рейси на завтра для повернення українців з восьми країн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В уряді розробили план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон і запланували рейси, якими українці зможуть повернутися додому завтра, 27 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Мінінфраструктури.
"Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Мінінфраструктури, Мін’юст, МВС, МЗС та профільні віце-прем’єри мають розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон. Закликаємо українців за кордоном не зволікати із поверненням додому", - йдеться у повідомленні.
Так, на 27 березня 2020 року плануються рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Парижу), Німеччини (Франкфурт).
Придбати квитки можна вже сьогодні через сайти авіакомпаній МАУ та Sky Up Airlines.
"Всі рейси приймаються у карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що за кордоном України залишається щонайменше 20 тисяч українських громадян, які виявили бажання повернутись додому.