В уряді за гроші від МВФ хочуть збільшити соцвиплати

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Отримана цього тижня від Міжнародного валютного фонду безповоротна допомога обсягом понад 2,7 мільярда доларів має дозволити збільшити соціальні виплати українцям. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підводячи підсумки тижня, пише УНН.

Цитата:

"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії. Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - написав Шмигаль у Facebook.

Що було раніше

23 серпня Україна в межах нового розподілу Міжнародним валютним фондам спеціальних прав запозичення отримала 1,9 млрд СПЗ, або близько 2,7 млрд дол.

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