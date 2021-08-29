В уряді за гроші від МВФ хочуть збільшити соцвиплати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Отримана цього тижня від Міжнародного валютного фонду безповоротна допомога обсягом понад 2,7 мільярда доларів має дозволити збільшити соціальні виплати українцям. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підводячи підсумки тижня, пише УНН.
Цитата:
"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії. Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - написав Шмигаль у Facebook.
Що було раніше
23 серпня Україна в межах нового розподілу Міжнародним валютним фондам спеціальних прав запозичення отримала 1,9 млрд СПЗ, або близько 2,7 млрд дол.