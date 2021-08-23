Україні надійшли 2,7 млрд доларів від МВФ - НБУ

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“Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Це кошти, нової емісії, які Рада Директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу в МВФ”, — написала Рожкова.

Вона також уточнила, що 1,9 млрд СПЗ це близько 2,7 млрд доларів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) починає розподіл між країнами спеціальних прав запозичення (СПЗ) у 650 млрд дол., у межах якого Україна отримує 2,7 млрд в доларовому еквіваленті.



СПЗ розподіляються між країнами пропорційно до їхніх квот у МВФ. Так, Україні виділено 2,7 млрд доларів з цього безпрецедентного пакету - отримати їх країна має вже до кінця літа. 23 серпня нові СПЗ мають перевести країнам-членам МВФ.

Повідомлялося, що транш повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі.