МВФ починає розподіл 650 млрд дол. на підтримку економіки. Україні припадає 2,7 мільярда

Цитата:

"Найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) — близько 650 мільярдів доларів США — набуває чинності сьогодні", - заявила Георгієва.

Деталі

Зі слів голови МВФ, виділення таких асигнувань — це серйозне стимулювання, що при розумному використанні стане унікальною можливістю боротися з безпрецедентним кризою.

"Розподіл СПЗ забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи, поповнивши валютні резерви країн і зменшивши їх залежність від більш дорогих внутрішніх або зовнішніх запозичень. Країни можуть використовувати простір, що надається розподілом СПЗ, для підтримки своєї економіки і посилення боротьби з кризою", - додала вона.

Доповнення

СПЗ розподіляються між країнами пропорційно до їхніх квот у МВФ. Так, Україні виділено 2,7 млрд доларів з цього безпрецедентного пакету - отримати їх країна має вже до кінця літа. 23 серпня нові СПЗ мають перевести країнам-членам МВФ. Повідомлялося, що транш повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі.