В уряді пояснили, якими чином відбудеться зростання середньої зарплати

“Прогнозний показник зростання економіки на наступний рік становить 3%. Це — на 400 млрд грн більше вироблених товарів та послуг, а отже — нові робочі місця і зарплати. Разом з тим, ухвалення ефективних управлінських рішень дозволить ще збільшити цей показник”, — йдеться у віснику.

При цьому у КМУ зазначили, що підняття мінімальної зарплати не спричинить проблем для українського бізнесу.

“Від початку поточного року рівень мінімальної зарплати встановлено на рівні 3200 грн. Разом з тим, протягом 10 місяців поточного року рівень середньої зарплати стабільно перевищує мінімальну удвічі. При цьому зростання порівняно з показниками минулого року, за даними Держстату, становить 35-37%. Тобто зростання зарплат дало пожвавлення української економіки”, — наголосили у Кабміні.

Також зазначається, що Уряд проводить консультації з бізнесом щодо перспектив підвищення мінімальної зарплати. В бюджеті на 2018 рік закладено мінімальну зарплату у 3753 грн, яка погоджена з бізнесом. Водночас Уряд готовий розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати за результатами економічного розвитку країни у першому кварталі наступного року (відповідне рішення прописане в проекті бюджету).

Крім того, у Кабміні стверджують, що їхні ініціативи сприятимуть подальшому зростанню економіки і полегшенню ведення бізнесу.

Зокрема, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і впевнений, що цей показник може сягнути 5-7%.

“Це стане можливим завдяки поліпшенню інвестклімату та сприянню веденню бізнесу в Україні. Парламент вже ухвалив урядовий законопроект, який зупиняє тиск „силовиків“ на бізнес. Також Уряд запропонує на розгляд Верховної Ради законопроект, який сприятиме покращенню інвестклімату. Йдеться про відтермінування на 90 днів сплати ПДВ від ввезення технологічного обладнання для створення нових робочих місць в Україні”, — уточнив Гройсман.

Нагадаємо, КМУ в рамках політики зростання економіки та підвищення соціальних стандартів ставить завдання довести показник середньої зарплати штатного працівника до 10 тис. грн з нинішніх 7400 грн.