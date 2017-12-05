В.Гройсман: Наше завдання - досягти рівня середньої зарплати в 10 тис. грн

Він підкреслив, що прогнозний показник зростання економіки в наступному році становить 3%. Разом з тим, ухвалення ефективних управлінських рішень дозволить збільшити цей показник.

"А зростання економіки – це зростання бюджетів, зростання зарплат і доходів", - сказав Володимир Гройсман.

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На його думку, достойний рівень оплати праці в Україні дозволить повернути кваліфіковані кадри в Україну.

"Саме тому ми передбачаємо не тільки зростання мінімальної зарплати в 2018 році, а й середньої зарплати. Сьогодні цей показник становить 7400 грн в середньому. Це зарплати, з яких платять податки. Завдання на наступний рік - не менше 10 тис. грн. Наше завдання довести показник середньої зарплати, з якої сплачені податки, - 10 тис. грн. Я на цьому буду концентруватися", - підкреслив Володимир Гройсман.