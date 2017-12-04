В.Гройсман переконаний, що економічне зростання може сягнути 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і переконаний, що ця цифра може сягнути до 7%, повідомляє УНН.
"Якщо ми візьмемо структуру національного бюджету на 2018 рік, ми там побачимо реальні інтереси людей і я абсолютно чітко переконаний, що 3% економічного зростання – це не те, що ми можемо досягти, навіть, у 2018 році. Я переконаний, що і 5%, і 7% економічного зростання ми зможемо досягти. Тобто це стабільність у нашій державі, яку ми можемо досягти через прийняття правильних рішень, зокрема, і бюджету… Ми плануємо, що економічне зростання буде 3%, але ми вважаємо, що можемо через прийняття нормальних, правильних рішень щодо розвитку економіки , досягти більшого зростання", - наголосив він.
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Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що після запровадження першого етапу децентралізації і передачі на місця достатніх повноважень та фінансових ресурсів настав час місцевим лідерам взяти на себе відповідальність і серйозно зайнятися локальною економікою.