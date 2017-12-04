В.Гройсман убежден, что экономический рост может достичь 7%

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10554 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24146 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100807 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110396 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130937 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106615 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108213 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113232 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117426 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
В.Гройсман убежден, что экономический рост может достичь 7%

В.Гройсман убежден, что экономический рост может достичь 7%

Киев  •  УНН

 • 12500 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%, сообщает УНН.

"Если мы возьмем структуру национального бюджета на 2018 год, мы там увидим реальные интересы людей и я совершенно четко убежден, что 3% экономического роста - это не то, что мы можем достичь даже в 2018 году. Я убежден, что и 5 %, и 7% экономического роста мы сможем достичь. То есть это стабильность в нашем государстве, которую мы можем достичь через принятие правильных решений, в том числе и бюджета ... мы планируем, что экономический рост будет 3%, но мы считаем, что можем через принятие нормальных, правильных решений по развитию экономики, достичь большего роста ", - подчеркнул он.

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Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что после введения первого этапа децентрализации и передачи на места достаточных полномочий и финансовых ресурсов пора местным лидерам взять на себя ответственность и серьезно заняться локальной экономикой.

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