В.Гройсман убежден, что экономический рост может достичь 7%

"Если мы возьмем структуру национального бюджета на 2018 год, мы там увидим реальные интересы людей и я совершенно четко убежден, что 3% экономического роста - это не то, что мы можем достичь даже в 2018 году. Я убежден, что и 5 %, и 7% экономического роста мы сможем достичь. То есть это стабильность в нашем государстве, которую мы можем достичь через принятие правильных решений, в том числе и бюджета ... мы планируем, что экономический рост будет 3%, но мы считаем, что можем через принятие нормальных, правильных решений по развитию экономики, достичь большего роста ", - подчеркнул он.

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Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что после введения первого этапа децентрализации и передачи на места достаточных полномочий и финансовых ресурсов пора местным лидерам взять на себя ответственность и серьезно заняться локальной экономикой.