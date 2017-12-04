В.Гройсман убежден, что экономический рост может достичь 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%, сообщает УНН.
"Если мы возьмем структуру национального бюджета на 2018 год, мы там увидим реальные интересы людей и я совершенно четко убежден, что 3% экономического роста - это не то, что мы можем достичь даже в 2018 году. Я убежден, что и 5 %, и 7% экономического роста мы сможем достичь. То есть это стабильность в нашем государстве, которую мы можем достичь через принятие правильных решений, в том числе и бюджета ... мы планируем, что экономический рост будет 3%, но мы считаем, что можем через принятие нормальных, правильных решений по развитию экономики, достичь большего роста ", - подчеркнул он.
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Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что после введения первого этапа децентрализации и передачи на места достаточных полномочий и финансовых ресурсов пора местным лидерам взять на себя ответственность и серьезно заняться локальной экономикой.