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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10514 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100789 просмотра

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В.Гройсман: Наша задача - достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн

В.Гройсман: Наша задача - достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 17530 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины в рамках политики роста экономики и повышения социальных стандартов ставит задачу довести показатель средней зарплаты штатного работника до 10 тыс. грн с нынешних 7400 грн. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в эфире "Свобода слова", передает УНН.

Он подчеркнул, что прогнозный показатель роста экономики в следующем году составляет 3% . Вместе с тем, принятие эффективных управленческих решений позволит увеличить этот показатель.

"А рост экономики - это рост бюджетов, рост зарплат и доходов", - сказал Владимир Гройсман.

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По его мнению, достойный уровень оплаты труда в Украине позволит вернуть квалифицированные кадры в Украине.

"Именно поэтому мы предполагаем не только рост минимальной зарплаты в 2018 году, но и средней зарплаты. Сегодня этот показатель составляет 7400 грн в среднем. Это зарплаты, с которых платят налоги. Задача на следующий год - не менее 10 тыс. грн. Наша задача довести показатель средней зарплаты, с которой уплачены налоги - 10 тыс. грн. Я на этом буду концентрироваться ", - подчеркнул Владимир Гройсман.

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