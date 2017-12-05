В.Гройсман: Наша задача - достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн

Он подчеркнул, что прогнозный показатель роста экономики в следующем году составляет 3% . Вместе с тем, принятие эффективных управленческих решений позволит увеличить этот показатель.

"А рост экономики - это рост бюджетов, рост зарплат и доходов", - сказал Владимир Гройсман.

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По его мнению, достойный уровень оплаты труда в Украине позволит вернуть квалифицированные кадры в Украине.

"Именно поэтому мы предполагаем не только рост минимальной зарплаты в 2018 году, но и средней зарплаты. Сегодня этот показатель составляет 7400 грн в среднем. Это зарплаты, с которых платят налоги. Задача на следующий год - не менее 10 тыс. грн. Наша задача довести показатель средней зарплаты, с которой уплачены налоги - 10 тыс. грн. Я на этом буду концентрироваться ", - подчеркнул Владимир Гройсман.