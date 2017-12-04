Прем'єр: освіта і медицина матимуть гідне фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Держбюджеті на 2018 рік сфери освіти і медицини фінансуватимуться у повному обсязі. Про таке в ексклюзивному інтерв’ю "5 каналу" заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
"Медицина і освіта в Україні фінансуватимуться у повному обсязі. Оці розмови, що комусь чогось не вистачає, вони більше виникають від нерозуміння або від того, що просто хочуть на етапі формування бюджету отримувати більше", – зазначив прем'єр.
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Крім того, він додав, що багато чого треба зробити задля розвитку цих сфер, і на це піде чимало часу, але рухатися уперед необхідно.
Нагадаємо, за 3 роки фінансування системи охорони здоров’я буде збільшено на 25 мільярдів гривень.