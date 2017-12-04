Премьер: образование и медицина будут достойно профинансированные
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Госбюджете на 2018 сферы образования и медицины будут финансироваться в полном объеме. Об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.
"Медицина и образование в Украине будут финансироваться в полном объеме. Эти разговоры, что кому-то чего-то не хватает, они больше возникают от непонимания или от того, что просто хотят на этапе формирования бюджета получать больше", - отметил премьер.
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Кроме того, он добавил, что многое надо сделать для развития этих сфер, и на это уйдет много времени, но двигаться вперед необходимо.
Напомним, за 3 года финансирование системы здравоохранения будет увеличено на 25000000000 гривен.