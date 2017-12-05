В правительстве объяснили, которыми образом произойдет рост средней зарплаты

"Прогнозный показатель роста экономики на следующий год составляет 3%. Это - на 400 млрд грн больше произведенных товаров и услуг, а значит - новые рабочие места и зарплаты. Вместе с тем, принятие эффективных управленческих решений позволит еще увеличить этот показатель", - говорится в вестнике.

При этом в КМУ отметили, что повышение минимальной зарплаты не приведет к проблемам для украинского бизнеса.

"С начала текущего года уровень минимальной зарплаты установлен на уровне 3200 грн. Вместе с тем, в течение 10 месяцев текущего года уровень средней зарплаты стабильно превышает минимальную в два раза. При этом рост по сравнению с показателями прошлого года, по данным Госстата, составляет 35-37%. То есть рост зарплат дало оживление украинской экономики", - отметили в Кабмине.

Также отмечается, что правительство проводит консультации с бизнесом о перспективах повышения минимальной зарплаты. В бюджете на 2018 год заложено минимальную зарплату в 3753 грн, согласованной с бизнесом. В то же время правительство готово рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты по результатам экономического развития страны в первом квартале следующего года (соответствующее решение прописано в проекте бюджета).

Кроме того, в Кабмине утверждают, что их инициативы будут способствовать дальнейшему росту экономики и облегчению ведения бизнеса.

В частности, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и уверен, что этот показатель может достичь 5-7%.

"Это станет возможным благодаря улучшению инвестклимата и содействию ведению бизнеса в Украине. Парламент уже принял правительственный законопроект, который останавливает давление "силовиков" на бизнес. Также правительство предложит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который будет способствовать улучшению инвестклимата. Речь идет об отсрочке на 90 дней уплаты НДС от ввоза технологического оборудования для создания новых рабочих мест в Украине ", - уточнил Гройсман.

Напомним, КМУ в рамках политики роста экономики и повышения социальных стандартов ставит задачу довести показатель средней зарплаты штатного работника до 10 тыс. Грн с нынешних 7400 грн.