В уряді переглянуть обмеження функціонування транспорту в регіонах "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України перегляне обмеження щодо функціонування громадського транспорту в регіонах, які потрапили до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Державної комісії ТЕБ і НС, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
Цитата:
"Окремо на засіданні було розглянуто питання врегулювання роботи транспорту. Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення доручити Мінінфраструктури разом з МОЗ та іншими заінтересованими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Робота транспорту у "червоній" зоні
В "червоній" зоні заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).
Проте дозволено перевезення пасажирів:
- легковими автомобілями у кількості не більше, ніж 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей,
- службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування Нацполіції про маршрут,
- спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури,
- спецзалізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.
Що було раніше
З вівторка, 23 березня, Київ та Одеська область увійдуть до зон з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
За рішенням місцевої влади у Києві з 20 березня вже діють обмежувальні заходи, як у регіонах з підвищеним рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Загалом, у червоній зоні, за оцінками МОЗ, перебувають 5 регіонів — Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області, а також Київ.
В помаранчевій зоні знаходяться 12 регіонів — Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.