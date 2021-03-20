Київ та Одеська область офіційно поповнили перелік “червоних” зон з відповідними обмеженнями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З вівторка, 23 березня, Київ та Одеська область увійдуть до зон з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це за результатами позачергового засідання Державної комісії з питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал урядовця.
Деталі
“Державна комісія вирішила встановити:
— з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для „червоний“ рівня епідемічної небезпеки.
— з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для „червоний“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив Немчінов.
Що було раніше
За рішенням місцевої влади у Києві з 20 березня вже діють обмежувальні заходи, як у регіонах з підвищеним рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Загалом, у червоній зоні, за оцінками МОЗ, перебувають 5 регіонів — Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області, а також Київ.
В помаранчевій зоні знаходяться 12 регіонів — Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.