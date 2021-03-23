В уряді назвали пріоритети на шляху України до зближення з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Украна на шляху до зближення з Північноатлантичним альянсом рухається за такими напрямками, як внутрішні реформи, робота з країнами Альянсу та досягнення політичної стабільності всередині країни. Про це на онлайн-брифінгу заявила віце-прем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН.
Цитата:
Говорячи про пріоритети для зближення з НАТО, віце-прем’єр розділила питання на три складові.
“Перша – це внутрішні реформи і трансформація. Як я вже говорила, статус партнера з розширеними можливостями відкрив не лише додаткові можливості для України, але і додаткові зобов’язання, які дозволятимуть нам скористатись цими можливостями. Тому, в першу чергу, будь-які питання, пов’язані з членством у НАТО, лежать у площині внутрішніх реформ”, - зазначила Стефанішина.
Деталі
Віце-прем’єр пояснила, що мова йде зокрема про відповідні додаткові зміни до законодавства, завершення реформи СБУ, ухвалення законодавства про державну таємницю та низки інших законів, які зараз перебувають у парламенті або розробляються урядом.
“Другим елементом я б назвала політичний консенсус країн Альянсу. Це теж велика робота, яку ми зараз разом з Міністерством закордонних справ і Офісом Президента, народними депутатами, проробляємо і намагаємось мобілізувати цей консенсус у відповідних столицях”, - сказала Стефанішина.
Третім пунктом вона зазначила політичну стабільність та злагоду між різними політичними силами.
“Я думаю, це питання є ключовим, і, відповідно, важливим для підтримки громадянами у тому числі євроатлантичної інтеграції”, - додала віце-прем’єр.
Що було раніше
Раніше Стефанішина заявила, що Україна готова до отримання Плану дій щодо членства у НАТО, таке рішення має бути ухвалено у найближчий час.