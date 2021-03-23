Україна готова отримати ПДЧ НАТО, таке рішення має бути ухвалено у найближчі роки - Стефанішина

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“Вважаю, що за ці 3 роки ми маємо розуміти, як мінімум, коли Україна буде членом НАТО, адже таке рішення вже було прийнято у 2008 році на Бухарестському саміті. Сьогодні НАТО формує стратегію на наступні 10 років, і я впевнена, країни Альянсу дадуть відповідь на питання, коли ж Україна буде в НАТО”, — сказала Стефанішина, відповідаючи на питання глядача щодо вступу до НАТО в найближчі 3 роки.

“Як я неодноразово зазначала, Україна готова до отримання Плану дій щодо членства, я вважаю що таке рішення має бути ухвалено у найближчий час, в найближчі роки”, — додала вона.

Деталі

Зі слів віцепрем’єр-міністра, у той час, поки в Альянсі ведуться дискусії з цього питання, Україна має продовжити впровадження внутрішніх реформ.

Доповнення

Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вступ України до НАТО — це принципове питання для політичного лідерства України.