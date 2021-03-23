Украина готова получить ПДЧ НАТО, такое решение должно быть принято в ближайшие годы - Стефанишина

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“Считаю, что за эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО, ведь такое решение было принято в 2008 году на Бухарестском саммите. Сегодня НАТО формирует стратегию на следующие 10 лет, и я уверена, страны Альянса дадут ответ на вопрос, когда же Украина будет в НАТО”, — сказала Стефанишина, отвечая на вопрос зрителя касательно вступления в НАТО в ближайшие 3 года.

“Как я неоднократно отмечала, Украина готова к получению Плана действий относительно членства, я считаю, что такое решение должно быть принято в ближайшее время, в ближайшие годы”, — добавила она.

Детали

По словам вице-премьер-министра, в то время, пока в Альянсе ведутся дискуссии по этому вопросу, Украина должна продолжить внедрение внутренних реформ.

Дополнение

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины — есть ПДЧ НАТО.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО — это принципиальный вопрос для политического лидерства Украины.