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В "Укренерго" розповіли, яким буде дефіцит електроенергії на вихідних

В "Укренерго" розповіли, яким буде дефіцит електроенергії на вихідних

Київ • УНН

 • 1477390 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В “Укренерго” розповіли, що вихідні українці проведуть з дефіцитом електрики в приблизно 25%. Цей показник вже близький до того, який був до останнього обстрілу.

Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив в ефірі телерадіомарафону “Єдині новини”, пише УНН.

Деталі

Кудрицький розповів, що зараз дефіцит електроенергії складає 30%, в той час, як на ранок середи 23 листопада був характерним дефіцит в 15-20%. Протягом суботи очікується на збільшення потужності атомних станцій. Відповідно відсоток покриття споживання нашою генерацією буде рости, хоч і не так стрімко, як в першу добу, коли тривали відновлення.

Цитата

“Плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом в приблизно 25%. Цей показник вже близький до того, який був до останнього обстрілу, але все ще дещо завеликий. Тому графіки обмежень будуть залишатися”, — розповів голова правління. Він зауважив, що НЕК “Укренерго” змінило тактику щодо забезпечення електроенергії.

“Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області. І по тих лімітах, які ми довели на завтра, я бачу, що 75% покриття споживання — це той рівень, який дає можливість зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти в плановий режим”, — розказав Кудрицький.

Нагадаємо

З 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона. Про це повідомляє Акціонерне товариство “Херсонобленерго”.

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