В "Укрэнерго" рассказали, каким будет дефицыт электроэнергии на выходных

Детали

Кудрицкий рассказал, что сейчас дефицит электроэнергии составляет 30%, в то время, как на утро среды 23 ноября был характерным дефицит в 15 -20%. В течение субботы ожидается увеличение мощности атомных станций. Соответственно процент покрытия потребления нашей генерацией будет расти, хотя и не так стремительно, как в первые сутки, когда продолжалось восстановление.

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“Планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом в примерно 25%. Этот показатель уже близок к тому, который был до последнего обстрела, но все еще несколько великоват. Поэтому графики ограничений будут оставаться”, — рассказал председатель правления. Он отметил, что НЭК “Укрэнерго” изменило тактику по обеспечению электроэнергии.

“Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области. И по тем лимитам, которые мы доказали на завтра, я вижу, что 75% покрытия потребления — это тот уровень, который дает возможность сделать отключения менее продолжительными и попытаться войти в плановый режим”, — рассказал Кудрицкий.

Напомним

С 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей Херсона. Об этом сообщает Акционерное общество “Херсоноблэнерго”.