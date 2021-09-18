В Україну знову йдуть заморозки: синоптики прогнозують похолодання

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 19 вересня, в Україні, післязавтра, 20 вересня, - окрім її південно-західної частини, невеликі та помірні дощі, 21 вересня у північних та східних областях невеликий дощ, на решті території переважно без опадів.

Температура завтра вночі вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході країни 19-24°, в західній частині вночі 5-10°, вдень 7-14°; впродовж 20-21 вересня в Україні зниження температури на 3-7°, а з 22 вересня імовірні заморозки на ґрунті.

Доповнення

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 10-13°, вдень 14-17°.

Додамо

Метеоролог не виключає, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.