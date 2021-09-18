В Україну знову йдуть заморозки: синоптики прогнозують похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні наступного тижня очікується похолодання - аж до нічних заморозків. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра, 19 вересня, в Україні, післязавтра, 20 вересня, - окрім її південно-західної частини, невеликі та помірні дощі, 21 вересня у північних та східних областях невеликий дощ, на решті території переважно без опадів.
Температура завтра вночі вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході країни 19-24°, в західній частині вночі 5-10°, вдень 7-14°; впродовж 20-21 вересня в Україні зниження температури на 3-7°, а з 22 вересня імовірні заморозки на ґрунті.
Доповнення
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 10-13°, вдень 14-17°.
Додамо
Метеоролог не виключає, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.