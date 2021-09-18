В Украину снова идут заморозки: синоптики прогнозируют похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине на следующей неделе ожидается похолодание - вплоть до ночных заморозков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 19 сентября, в Украине, послезавтра, 20 сентября, - кроме ее юго-западной части, небольшие и умеренные дожди, 21 сентября в северных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков.
Температура завтра ночью ночью 9-14°, днем 13-18°, на юге и востоке страны 19-24°, в западной части ночью 5-10°, днем 7-14°; в течение 20-21 сентября в Украине снижение температуры на 3-7°, а с 22 сентября вероятны заморозки на почве.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 10-13°, днем 14-17°.
Добавим
Метеоролог не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.