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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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В Украину снова идут заморозки: синоптики прогнозируют похолодание

В Украину снова идут заморозки: синоптики прогнозируют похолодание

Киев  •  УНН

 • 62377 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине на следующей неделе ожидается похолодание - вплоть до ночных заморозков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 19 сентября, в Украине, послезавтра, 20 сентября, - кроме ее юго-западной части, небольшие и умеренные дожди, 21 сентября в северных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков.

Температура завтра ночью ночью 9-14°, днем 13-18°, на юге и востоке страны 19-24°, в западной части ночью 5-10°, днем 7-14°; в течение 20-21 сентября в Украине снижение температуры на 3-7°, а с 22 сентября вероятны заморозки на почве.

Дополнение

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 10-13°, днем 14-17°.

Добавим

Метеоролог не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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